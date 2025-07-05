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Главная Новости дня РФ расширяет присутствие в Армении на фоне конфликта с Баку

РФ расширяет присутствие в Армении на фоне конфликта с Баку

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 18:29
Россия наращивает военное присутствие в Армении на фоне обострения с Азербайджаном
Колонна российской техники. Фото: росСМИ

Россия расширяет военное присутствие в Армении. Действия Москвы происходят на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в субботу, 5 июля.

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Военное присутствие РФ в Армении

Кремль активизировал комплектование своей военной базы в Гюмри, Армения. РФ стремится укрепить влияние и усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.

Личный состав Москва набирает среди своих военнослужащих, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Кремль активно пытается привлечь добровольцев из числа представителей порабощенных народов Кавказа.

"Развертывание российских войск в Армении — это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", — говорит представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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Пост ГУР. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, в российском Екатеринбурге произошло задержание азербайджанцев. В результате Баку отменил все культурные мероприятия с участием россиян.

Впоследствии в Азербайджане правоохранители провели обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан". Причины и результаты официально озвучены не были.

Новини.LIVE подробно разобрались в конфликте между Россией и Азербайджаном.

А украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили обострение между Баку и Москвой.

Азербайджан Армения россияне ГУР Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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