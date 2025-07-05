Россия наращивает военное присутствие в Армении на фоне обострения с Азербайджаном

РФ расширяет присутствие в Армении на фоне конфликта с Баку
Россия расширяет военное присутствие в Армении. Действия Москвы происходят на фоне обострения отношений с Азербайджаном.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в субботу, 5 июля.
Военное присутствие РФ в Армении
Кремль активизировал комплектование своей военной базы в Гюмри, Армения. РФ стремится укрепить влияние и усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.
Личный состав Москва набирает среди своих военнослужащих, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, Кремль активно пытается привлечь добровольцев из числа представителей порабощенных народов Кавказа.
"Развертывание российских войск в Армении — это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", — говорит представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Что предшествовало
Напомним, в российском Екатеринбурге произошло задержание азербайджанцев. В результате Баку отменил все культурные мероприятия с участием россиян.
Впоследствии в Азербайджане правоохранители провели обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан". Причины и результаты официально озвучены не были.
Новини.LIVE подробно разобрались в конфликте между Россией и Азербайджаном.
А украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили обострение между Баку и Москвой.
Читайте Новини.LIVE!