Армения прокомментировала усиление присутствия РФ

Российские войска. Иллюстративное фото: militarnyi.com

В Армении отреагировали на заявление о наращивании военного присутствия РФ в стране. Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что информация о якобы ускоренном комплектовании военного присутствия в Армении является ложной.

Об этом пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян написала в соцсети X.

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Итак, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении опровергла сообщения об активизации российского военного присутствия в стране.

В то же время в дипломатическом ведомстве заявили о принципиальной позиции — не позволять использовать свою территорию для агрессии против других государств.

В заявлении пресс-секретаря ведомства Ани Бадалян отмечается, что информация о якобы ускоренном комплектовании военного присутствия в Армении является ложной.

"Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию о том, что территория Республики Армения не может быть использована третьими странами для проведения военных действий против любого из соседних государств", — говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Армении.

Скриншот сообщения пресс-секретаря МИД Армении/X

Напомним, что недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия расширяет военное присутствие в Армении.

Ранее мы информировали, что в российском Екатеринбурге произошло задержание азербайджанцев. Вследствие этого Баку отменил все культурные мероприятия с участием россиян.