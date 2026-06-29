У Вінниці через спеку деформувалися рейки: трамвайний рух відновили після нічного ремонту

Працівники колійного господарства "Вінницька транспортна компанія". Фото: Вінницька міська рада

У Вінниці через аномально високу температуру повітря на вулиці Соборній стався викид рейки. Щоб зранку трамваї курсували без затримок, фахівці колійного господарства працювали протягом ночі.

Про це повідомила Вінницька міська рада, передає Новини.LIVE.

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У Вінницькій транспортній компанії зазначили, що бригада оперативно виконала відновлювальні роботи на проблемній ділянці. Зокрема, фахівці провели зварювальні роботи, відновили геометрію колії та перевірили стан стиків і всіх з’єднань.

Працівники колійного господарства ремонтують рейки. Фото: Вінницька міська рада

Після завершення ремонту було здійснено контрольний проїзд трамвая, щоб переконатися у відповідності колії вимогам безпеки.

Лише після цього ділянку відкрили для руху. Вранці трамваї на Соборній курсували у звичному режимі, без обмежень для пасажирів.

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