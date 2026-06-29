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Головна Новини дня У Вінниці через спеку пошкодило рейки: рух трамваїв відновили

У Вінниці через спеку пошкодило рейки: рух трамваїв відновили

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 13:22
У Вінниці через спеку деформувалися рейки: трамвайний рух відновили після нічного ремонту
Працівники колійного господарства "Вінницька транспортна компанія". Фото: Вінницька міська рада

У Вінниці через аномально високу температуру повітря на вулиці Соборній стався викид рейки. Щоб зранку трамваї курсували без затримок, фахівці колійного господарства працювали протягом ночі.

Про це повідомила Вінницька міська рада, передає Новини.LIVE.

Спека спричинила деформацію рейок у Вінниці

У Вінницькій транспортній компанії зазначили, що бригада оперативно виконала відновлювальні роботи на проблемній ділянці. Зокрема, фахівці провели зварювальні роботи, відновили геометрію колії та перевірили стан стиків і всіх з’єднань.

У Вінниці через спеку пошкодило рейки: рух трамваїв відновили - фото 1
Працівники колійного господарства ремонтують рейки. Фото: Вінницька міська рада

Після завершення ремонту було здійснено контрольний проїзд трамвая, щоб переконатися у відповідності колії вимогам безпеки.

Лише після цього ділянку відкрили для руху. Вранці трамваї на Соборній курсували у звичному режимі, без обмежень для пасажирів.

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Працівники в роботі. Фото: Вінницька міська рада

Новини.LIVE інформували, що у Вінниці двоє хлопчиків дістали травми внаслідок вибуху невідомого предмета. Постраждалих госпіталізували до лікарні, обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Новини.LIVE повідомляли, що у Вінниці в одному з навчальних закладів стався вибух імітаційно-тренувальної гранати, внаслідок чого постраждали школярі. Двоє підлітків звернулися за медичною допомогою зі скаргами на погіршення самопочуття.

Вінниця спека трамвай
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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