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Главная Новости дня В Виннице из-за жары повредились рельсы: движение трамваев возобновили

В Виннице из-за жары повредились рельсы: движение трамваев возобновили

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 13:22
В Виннице из-за жары деформировались рельсы: движение трамваев возобновили после ночного ремонта
Работники путевого хозяйства "Винницкая транспортная компания". Фото: Винницкий городской совет

В Виннице из-за аномально высокой температуры воздуха на улице Соборной произошел выброс рельса. Чтобы утром трамваи курсировали без задержек, специалисты путевого хозяйства работали всю ночь.

Об этом сообщил Винницкий городской совет, передает Новини.LIVE.

Жара вызвала деформацию рельсов в Виннице

В Винницкой транспортной компании отметили, что бригада оперативно выполнила восстановительные работы на проблемном участке. В частности, специалисты провели сварочные работы, восстановили геометрию пути и проверили состояние стыков и всех соединений.

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Работники путевого хозяйства ремонтируют рельсы. Фото: Винницкий городской совет

После завершения ремонта был осуществлен контрольный проезд трамвая, чтобы убедиться в соответствии пути требованиям безопасности.

Только после этого участок открыли для движения. Утром трамваи на Соборной курсировали в обычном режиме, без ограничений для пассажиров.

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Специалисты выполняют работу. Фото: Винницкий городской совет

Новини.LIVE сообщали, что в Виннице двое мальчиков получили травмы в результате взрыва неизвестного предмета. Пострадавших госпитализировали в больницу, обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Новини.LIVE информировали, что в Виннице в одном из учебных заведений произошел взрыв имитационно-тренировочной гранаты, в результате чего пострадали школьники. Двое подростков обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия.

Винница жара трамвай
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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