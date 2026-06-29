В Виннице из-за жары деформировались рельсы: движение трамваев возобновили после ночного ремонта

Работники путевого хозяйства "Винницкая транспортная компания". Фото: Винницкий городской совет

В Виннице из-за аномально высокой температуры воздуха на улице Соборной произошел выброс рельса. Чтобы утром трамваи курсировали без задержек, специалисты путевого хозяйства работали всю ночь.

Об этом сообщил Винницкий городской совет, передает Новини.LIVE.

Жара вызвала деформацию рельсов в Виннице

В Винницкой транспортной компании отметили, что бригада оперативно выполнила восстановительные работы на проблемном участке. В частности, специалисты провели сварочные работы, восстановили геометрию пути и проверили состояние стыков и всех соединений.

Работники путевого хозяйства ремонтируют рельсы. Фото: Винницкий городской совет

После завершения ремонта был осуществлен контрольный проезд трамвая, чтобы убедиться в соответствии пути требованиям безопасности.

Только после этого участок открыли для движения. Утром трамваи на Соборной курсировали в обычном режиме, без ограничений для пассажиров.

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