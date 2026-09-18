Австрія проведе у Відні конференцію з відбудови України у 2028 році

Президентка Федеральної ради Австрії Крістін Шварц-Фукс. Фото: Офіс президента України

Австрія готова провести у своїй столиці конференцію з відновлення України у 2028 році. Про це заявила голова Федеральної ради Австрійської Республіки Крістіна Шварц-Фукс, зазначивши, що Відень уже висловлював готовність прийняти захід і долучитися до подальшої співпраці для відбудови України.

Про це стало відомо з трансляції саміту нового регіонального формату C8 ("Карпатська вісімка"), передає Новини.LIVE.

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Конференція з відновлення України у Відні

За словами Шварц-Фукс, Австрія задекларувала готовність прийняти конференцію у Відні.

Шварц-Фукс також наголосила на значенні економічної співпраці між країнами Карпатського регіону. За її словами, економічний форум має стати можливістю визначити конкретні проєкти та показати потенціал подальшої взаємодії.

"Мій сьогоднішній меседж досить простий. Австрія продовжуватиме підтримувати Україну та долучатися до кращого взаємозв'язку, до стійкого та процвітаючого Карпатського регіону".

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У 2027 році Міжнародна конференція з відновлення України має відбутися в Таллінні, столиці Естонії.

Цьогоріч конференцію з відновлення України провели у польському Гданську. До цього URC проходила у Лугано, Лондоні, Берліні та Римі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 18 вересня, повідомив, що в Карпатах вперше проходить саміт у форматі C8. Він обʼєднує всі карпатські держави, регіони та громади наших країн.

Також Новини.LIVE писали про те, що Австрія вимагає скасувати автоматичний тимчасовий захист у ЄС для українських чоловіків призовного віку з березня 2027 року. Цю ініціативу міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу вивчають на зустрічі в Люксембурзі. Нові обмеження зачеплять людей віком від 23 до 60 років через мобілізаційні правила всередині України.