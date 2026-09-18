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Главная Новости дня В 2028 году в Вене состоится конференция по восстановлению Украины

В 2028 году в Вене состоится конференция по восстановлению Украины

Ua ru
18 сентября 2026 20:00
Австрия проведет в Вене конференцию по восстановлению Украины в 2028 году
Председатель Федерального совета Австрии Кристин Шварц-Фукс. Фото: Офис президента Украины

Австрия готова провести в своей столице конференцию по восстановлению Украины в 2028 году. Об этом заявила председатель Федерального совета Австрийской Республики Кристина Шварц-Фукс, отметив, что Вена уже выражала готовность принять мероприятие и присоединиться к дальнейшему сотрудничеству по восстановлению Украины.

Об этом стало известно из трансляции саммита нового регионального формата C8 ("Карпатская восьмерка"), передает Новини.LIVE.

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Конференция по восстановлению Украины в Вене

По словам Шварц-Фукс, Австрия заявила о готовности принять конференцию в Вене.

Шварц-Фукс также подчеркнула важность экономического сотрудничества между странами Карпатского региона. По её словам, экономический форум должен стать возможностью определить конкретные проекты и продемонстрировать потенциал дальнейшего взаимодействия.

"Мое сегодняшнее послание довольно простое. Австрия будет и впредь поддерживать Украину и содействовать укреплению взаимосвязей, а также развитию устойчивого и процветающего Карпатского региона".

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В 2027 году Международная конференция по восстановлению Украины должна состояться в Таллинне, столице Эстонии.

В этом году конференция по восстановлению Украины прошла в польском Гданьске. До этого URC проходила в Лугано, Лондоне, Берлине и Риме.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 18 сентября, сообщил, что в Карпатах впервые проходит саммит в формате C8. Он объединяет все карпатские государства, регионы и общины наших стран.

Также Новини.LIVE писали о том, что Австрия требует отменить автоматическую временную защиту в ЕС для украинских мужчин призывного возраста с марта 2027 года. Эту инициативу министры внутренних дел стран Евросоюза рассматривают на встрече в Люксембурге. Новые ограничения коснутся людей в возрасте от 23 до 60 лет в связи с мобилизационными правилами внутри Украины.

Украина Австрия восстановление Вена конференция
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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