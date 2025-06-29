Молитва українською — у базиліці Святого Петра в Ватикані відбулася меса за участі Папи Римського Лева XIV

У Ватикані лунала молитва українською мовою — відео
У базиліці Святого Петра в Ватикані відбулася свята меса за участі Папи Римського Лева XIV, під час якої лунала українська мова. Богослужіння очолив Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у співслужінні з Понтифіком.
Про це Catholic Sat в Х.
Молитва українською в Ватикані
Це одна з небагатьох подій, коли молитва українською пролунала в серці Католицької церкви на найвищому рівні.
Папа Лев XIV був глибоко зворушений моментом і ледь стримував сльози під час богослужіння.
"Папа Лев XIV стримує сльози, чуючи, як вірні Української Греко-Католицької Церкви, які здійснюють паломництво до базиліки Святого Петра цього Ювілейного Святого року, прекрасно співають "Отче наш" українською мовою", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що 28 червня Папа Римський Лев XIV зробив заяву українською мовою. Президент України Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за постійні молитви та підтримку нашої країни.
Читайте Новини.LIVE!