Молитва українською — у базиліці Святого Петра в Ватикані відбулася меса за участі Папи Римського Лева XIV

Папа Лев XIV та Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Фото: кадр з відео

У базиліці Святого Петра в Ватикані відбулася свята меса за участі Папи Римського Лева XIV, під час якої лунала українська мова. Богослужіння очолив Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у співслужінні з Понтифіком.

Про це Catholic Sat в Х.

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Це одна з небагатьох подій, коли молитва українською пролунала в серці Католицької церкви на найвищому рівні.

Папа Лев XIV був глибоко зворушений моментом і ледь стримував сльози під час богослужіння.

"Папа Лев XIV стримує сльози, чуючи, як вірні Української Греко-Католицької Церкви, які здійснюють паломництво до базиліки Святого Петра цього Ювілейного Святого року, прекрасно співають "Отче наш" українською мовою", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що 28 червня Папа Римський Лев XIV зробив заяву українською мовою. Президент України Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за постійні молитви та підтримку нашої країни.