Молитва на украинском - в базилике Святого Петра в Ватикане состоялась месса с участием Папы Римского Льва XIV

Папа Лев XIV и Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. Фото: кадр из видео

В базилике Святого Петра в Ватикане состоялась святая месса с участием Папы Римского Льва XIV, во время которой звучала украинская речь. Богослужение возглавил Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав в сослужении с Понтификом.

Об этом Catholic Sat в Х.

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Молитва на украинском языке в Ватикане

Это одно из немногих событий, когда молитва на украинском прозвучала в сердце Католической церкви на самом высоком уровне.

Папа Лев XIV был глубоко тронут моментом и едва сдерживал слезы во время богослужения.

"Папа Лев XIV сдерживает слезы, слыша, как верные Украинской Греко-Католической Церкви, которые совершают паломничество в базилику Святого Петра этого Юбилейного Святого года, прекрасно поют "Отче наш" на украинском языке", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что 28 июня Папа Римский Лев XIV сделал заявление на украинском языке. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва XIV за постоянные молитвы и поддержку нашей страны.