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У Вашингтоні відбувся парад до 250-річчя армії США — відео

15 червня 2025 09:34
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Військовий парад у США — що відомо про подію
Військовий парад у Вашингтоні 14 червня 2025 року. Фото: Новини.LIVE
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

У суботу ввечері, 14 червня, у Вашингтоні відбувся військовий парад з нагоди 250-річчя створення армії США. У той день також був День народження Президента США Дональда Трампа, якому виповнилося 79 років.

Про це інформує з Вашингтону журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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У США відбувся військовий парад — деталі та відео

Великий військовий парад на честь 250-річчя американської армії відбувся в столиці США Вашингтоні в суботу, 14 червня. Він збігся з 79-м Днем народження президента країни Дональда Трампа, який відвідав захід і виступив на ньому з промовою. 

За даними ЗМІ, планувалося, що в параді візьмуть участь близько 6600 військовослужбовців, 50 гелікоптерів і бойові танки M1 Abrams. У місті було посилено заходи безпеки.

Парад в США
Військовий парад у Вашингтоні 14 червня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Згодом стало відомо, що у параді взяли участь 84 одиниці військової техніки, включаючи 28 танків "Абрамс", 6700 солдатів і десант. Парад розпочався на пів години раніше запланованого — через погану погоду. 

Глава держави Дональд Трамп прибув на парад зі своєю дружиною Меланією. Він спостерігав за тим, що відбувається, з трибуни. Під час заходу президент особисто привів до присяги новобранців армії та військових, які повернулися до неї.

Згідно з опитуванням Центру досліджень суспільних відносин Associated Press-NORC, 6 з 10 американців заявили, що парад є "нецільовим використанням" бюджетних коштів. Відтак, американським платникам податків парад у День народження Трампа обійшовся, за різними оцінками, від 25 до 45 млн доларів.

Раніше ми інформували, що 14 червня, Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу виповнилося 79 років.

Також ми повідомляли, що Трамп у суботу, 14 червня, провів телефонну розмову з Путіним.

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