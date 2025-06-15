Военный парад в США - что известно о событии

Военный парад в Вашингтоне 14 июня 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В субботу вечером, 14 июня, в Вашингтоне состоялся военный парад по случаю 250-летия создания армии США. В тот день также был День рождения Президента США Дональда Трампа, которому исполнилось 79 лет.

Об этом информирует из Вашингтона журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Большой военный парад в честь 250-летия американской армии состоялся в столице США Вашингтоне в субботу, 14 июня. Он совпал с 79-м Днем рождения президента страны Дональда Трампа, который посетил мероприятие и выступил на нем с речью.

По данным СМИ, планировалось, что в параде примут участие около 6600 военнослужащих, 50 вертолетов и боевые танки M1 Abrams. В городе были усилены меры безопасности.

Военный парад в Вашингтоне 14 июня 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Впоследствии стало известно, что в параде приняли участие 84 единицы военной техники, включая 28 танков "Абрамс", 6700 солдат и десант. Парад начался на полчаса раньше запланированного — из-за плохой погоды.

Глава государства Дональд Трамп прибыл на парад со своей супругой Меланией. Он наблюдал за происходящим с трибуны. Во время мероприятия президент лично привел к присяге новобранцев армии и военных, которые вернулись в нее.

Согласно опросу Центра исследований общественных отношений Associated Press-NORC, 6 из 10 американцев заявили, что парад является "нецелевым использованием" бюджетных средств. Таким образом, американским налогоплательщикам парад в День рождения Трампа обошелся, по разным оценкам, от 25 до 45 млн долларов.

Ранее мы информировали, что 14 июня, Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу исполнилось 79 лет.

Также мы сообщали, что Трамп в субботу, 14 июня, провел телефонный разговор с Путиным.