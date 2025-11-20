Відео
Головна Новини дня У Вашингтоні відбулася особлива Молитва за Україну

У Вашингтоні відбулася особлива Молитва за Україну

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 08:23
Оновлено: 08:24
Молитва за Україну пройшла у Вашингтоні — фото
Молитва за Україну у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

У середу, 19 листопада, в римо-католицькій церкві святого Йосифа на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні відбулася особлива Молитва за Україну. До спільної молитви парафіяни запросили всіх охочих підтримати український народ у час війни.

Про це повідомила з місця подій журналіст Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Читайте також:

У США помолилися з мир в Україні

Богослужіння провів Архиєпископ-Митрополит Філадельфійський УГКЦ Борис Ґудзяк. Разом із ним молилися протоієрей УГКЦ Марко Морозович та священники Вільям Гурні і Вільям Джордж, S.J. Представники дипкорпусу, українська громада Вашингтона та друзі України у спільній молитві просили за дітей і родини, які страждають від війни, за поранених, полонених та за українських захисників.

У Вашингтоні пройшла Молитва за Україну
Богослужіння у церкві святого Йосифа. Фото: Новини.LIVE

У своєму духовному слові владика Борис Ґудзяк продемонстрував відео з Тернополя, зняте на місці удару російської ракети, де священники звершували молебень серед руйнувань.

"Сподіваюся, що ви зможете черпати силу від українського народу. Вони не падають, вони не здаються. Вони знають, що мають захищати невинних і стояти за правду. І внутрішньо — з вашою допомогою, вашими молитвами, вашими порадами. Тож дякую, дорогі Отці, за цей дім", — сказав він.

Молитва за Україну в Вашингтоні
Українська громада, друзі України та представники дипкорпусу прийшли на богослужіння. Фото: Новини.LIVE
Молитва за Україну пройшла у Вашингтоні
Молитва за Україну. Фото: Новини.LIVE

У своїй промові Посол України в США Ольга Стефанішина нагадала, що в листопаді українці вшановують пам'ять жертв Голодомору-Геноциду 1932-1933 років — мільйонів невинних чоловіків, жінок і дітей, убитих сталінським тоталітарним режимом. Вона підкреслила, що сьогодні світ знову стає свідком продовження цих злочинних практик у діях путінської Росії.

"Маємо стояти разом. Маємо бути єдиними. Маємо зберігати твердість у вірі та підтримці України", — наголосила вона.

У США пройшла Молитва за Україну
Віряни помолилися за Україну. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше у ЗМІ показали новий "мирний план" від США для завершення війни в Україні.

А також стало відомо, що Вашингтон очікує рішень про мир до кінця листопада.

США церква молитви Україна Вашингтон
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Автор:
Уляна Бойчук
