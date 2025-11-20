Видео
Видео

Главная Новости дня В Вашингтоне состоялась особая Молитва за Украину

В Вашингтоне состоялась особая Молитва за Украину

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 08:23
обновлено: 08:24
Молитва за Украину прошла в Вашингтоне — фото
Молитва за Украину в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

В среду, 19 ноября, в римско-католической церкви святого Иосифа на Капитолийском холме в Вашингтоне состоялась особая Молитва за Украину. К совместной молитве прихожане пригласили всех желающих поддержать украинский народ во время войны.

Об этом сообщила с места событий журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

В США помолились за мир в Украине

Богослужение провел Архиепископ-Митрополит Филадельфийский УГКЦ Борис Гудзяк. Вместе с ним молились протоиерей УГКЦ Марко Морозович и священники Уильям Гурни и Уильям Джордж, S.J. Представители дипкорпуса, украинская община Вашингтона и друзья Украины в совместной молитве просили за детей и семьи, которые страдают от войны, за раненых, пленных и за украинских защитников.

У Вашингтоні пройшла Молитва за Україну
Богослужение в церкви святого Иосифа. Фото: Новини.LIVE

В своем духовном слове владыка Борис Гудзяк продемонстрировал видео из Тернополя, снятое на месте удара российской ракеты, где священники совершали молебен среди разрушений.

"Надеюсь, что вы сможете черпать силу от украинского народа. Они не падают, они не сдаются. Они знают, что должны защищать невинных и стоять за правду. И внутренне — с вашей помощью, вашими молитвами, вашими советами. Поэтому спасибо, дорогие Отцы, за этот дом", — сказал он.

Молитва за Україну в Вашингтоні
Украинская община, друзья Украины и представители дипкорпуса пришли на богослужение. Фото: Новини.LIVE
Молитва за Україну пройшла у Вашингтоні
Молитва за Украину. Фото: Новини.LIVE

В своей речи Посол Украины в США Ольга Стефанишина напомнила, что в ноябре украинцы чтят память жертв Голодомора-Геноцида 1932-1933 годов — миллионов невинных мужчин, женщин и детей, убитых сталинским тоталитарным режимом. Она подчеркнула, что сегодня мир снова становится свидетелем продолжения этих преступных практик в действиях путинской России.

"Мы должны стоять вместе. Должны быть едиными. Должны сохранять твердость в вере и поддержке Украины", — подчеркнула она.

У США пройшла Молитва за Україну
Верующие помолились за Украину. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее в СМИ показали новый "мирный план" от США для завершения войны в Украине.

А также стало известно, что Вашингтон ожидает решений о мире до конца ноября.

США церковь молитвы Украина Вашингтон
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Автор:
Ульяна Бойчук
