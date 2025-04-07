Тисячі людей вийшли на акцію підтримки України у Вашингтоні 6 квітня

Українці та американці зібрались у Вашингтоні на підтримку України. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 6 квітня, близько тисячі людей зібралися на акцію біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні. Українці та американці вийшли на підтримку України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента Уляну Бойчук.

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Акція на підтримку України у Вашингтоні

Зібравшись у столиці США, українці та американці вирішили таким чином нагадати, що у них спільні інтереси, за які варто стояти разом. Також ця акція ознаменувала початок адвокаційної роботи у Вашингтоні, яка триватиме у рамках Саміту дій упродовж наступного тижня.

Зокрема, боєць 12 бригади "Азов" Михайло Чапля закликав небайдужих українців брати участь у подібних подіях та пам'ятати про свою Батьківщину. Також він розповів, що у ворожому полоні його катували лише за те, що він — українець.

"Я закликаю українців свідомих. Я розумію, що українці різні, деякі соромляться цього і сказати, що я українець. Я вам кажу, не соромтесь, бо мене в полоні саме питали і катували за те, що я саме українець. Виходьте і розумійте, що ваша мала Батьківщина — це Україна", — сказав військовий.

Крім того, активіст Всеволод Мирний розповів, що українці з'їжджаються зі всіх штатів Америки у Вашингтон, спілкуються із конгресменами та переконують їх стояти з Україною.

"Щоб підтримати Україну та виступити за подальшу підтримку США. Мова йде про те, щоб американці не воювали знову в Європі. З іншого боку, моя українська спадщина дуже важлива для мене, це велика частина мого життя, і я хочу бачити Україну вільною, щоб відвідувати її з родиною, зберігати віру і бачити її процвітання", — сказав Всеволод.

Нагадаємо, що вчора духовний радник Трампа Марк Бернс відреагував на обстріл росіянами Кривого Рогу 4 квітня, через який загинули та постраждали багато людей, в тому числі діти. Він наголосив, що світ має стати на сторону України та засудити вбивства невинних.

Також ми писали, що суботу, 5 квітня, у Вашингтоні і в усіх інших 50 штатах пройшов мітинг проти президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска. Зокрема, американці вважають, що олігархи та олігархія не мають бути у владі.