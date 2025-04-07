Тысячи людей вышли на акцию поддержки Украины в Вашингтоне 6 апреля

Украинцы и американцы собрались в Вашингтоне в поддержку Украины. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 6 апреля, около тысячи человек собрались на акцию возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне. Украинцы и американцы вышли в поддержку Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента Ульяну Бойчук.

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Собравшись в столице США, украинцы и американцы решили таким образом напомнить, что у них общие интересы, за которые стоит стоять вместе. Также эта акция ознаменовала начало адвокационной работы в Вашингтоне, которая продлится в рамках Саммита действий в течение следующей недели.

В частности, боец 12 бригады "Азов" Михаил Чапля призвал неравнодушных украинцев участвовать в подобных событиях и помнить о своей Родине. Также он рассказал, что во вражеском плену его пытали только за то, что он — украинец.

"Я призываю украинцев сознательных. Я понимаю, что украинцы разные, некоторые стесняются этого и сказать, что я украинец. Я вам говорю, не стесняйтесь, потому что меня в плену именно спрашивали и пытали за то, что я именно украинец. Выходите и понимайте, что ваша малая Родина — это Украина", — сказал военный.

Кроме того, активист Всеволод Мирный рассказал, что украинцы съезжаются со всех штатов Америки в Вашингтон, общаются с конгрессменами и убеждают их стоять с Украиной.

"Чтобы поддержать Украину и выступить за дальнейшую поддержку США. Речь идет о том, чтобы американцы не воевали снова в Европе. С другой стороны, мое украинское наследие очень важно для меня, это большая часть моей жизни, и я хочу видеть Украину свободной, чтобы посещать ее с семьей, сохранять веру и видеть ее процветание", — сказал Всеволод.

Напомним, что вчера духовный советник Трампа Марк Бернс отреагировал на обстрел россиянами Кривого Рога 4 апреля, из-за которого погибли и пострадали многие люди, в том числе дети. Он подчеркнул, что мир должен встать на сторону Украины и осудить убийства невинных.

Также мы писали, что субботу, 5 апреля, в Вашингтоне и во всех других 50 штатах прошел митинг против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. В частности, американцы считают, что олигархи и олигархия не должны быть у власти.