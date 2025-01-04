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У Варшаві на українку напав чоловік — поліція радить змовчати

4 січня 2025 15:11
Анастасія Постоєнко - Редактор
Напад на Українку в Польщі — у Варшаві чоловік побив жінку
Напад чоловіка на українку у Варшаві. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Варшаві 29 грудня стався інцидент. Чоловік жорстоко вдарив ногою у спину українку, бо йому нібито не сподобався акцент жінки.

Про це повідомляє Wyborcza.pl.

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У ЗМІ розповіли, що напад на українку стався на паркінгу на вулиці Смольній. Відомо, що українку звати Анна. Вона мешкає в Польщі з 2018 року, працює продавчинею в магазині. Того дня вона прогулювалася Королівським трактом і розмовляла телефоном із хлопцем, зупинившись біля паркінгу. В цей момент автомобіль намагався припаркуватися в цьому місці.

Водій автомобіля наїхав на дівчину, а потім він сам вийшов з машини і побив її. Очевидець конфлікту каже, що чоловік не використав сигнал, а просто наїхав на жінку, поки та стояла на паркінгу. Після цього він вийшов із авто, почав ображати її через акцент, використовуючи нецензурні висловлювання: "Ти ї***а українка, з***я до Росії". А потім він завдав їй удару по голові.

Жінка розпилила перцевий газ у захист, але він не потрапив в лице чи у дихальні шляхи чоловіка. Побачивши такі дії, чоловік ще більше розлютився. Він підбіг до неї і сильно вдарив ногою у спину. Удар був такої сили, що Анна впала на землю, а з її ніг злетіло взуття.

Інцидент побачив очевидець, який сидів в припаркованій поруч машині. 

Коли нападник почав повертатися до свого автомобіля, на допомогу Анні прийшов її хлопець, з яким вона спілкувалася телефоном. Між чоловіками виникла штовханина, після чого пара пішла до зупинки. Нападник почав переслідувати їх, і Анна вдруге скористалася газовим балончиком, щоб захиститися.

Цікаво, що 31 грудня Анна намагалася подати заяву до поліції, але отримала відмову. Поліцейські пояснили це тим, що застосування нею перцевого газу може спричинити юридичні проблеми.

"Я була у стресі й страху, думала лише про те, як захистити себе", — розповіла дівчина. 

Нагадаємо, у Сумах стався скандал через побиття чоловіка військовим. У ТЦК спростували інформацію, що у бійці брав участь їх працівник.

А у Чернівцях п'яні підлітки на підпитку побили студента.

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01:01 Пожежа у психоневрологічному інтернаті на Харківщині

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