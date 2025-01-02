Смерть чоловіка в Сумах — у ТЦК прокоментували ситуацію

Вручення повістки. Ілюстративне фото: Телеграф

У Сумах чоловік помер в лікарні від черепно-мозкової травми після конфлікту з військовим. Поліція відкрила кримінальне провадження.

На це відреагувала пресслужба Сумського ТЦК та СП у Facebook у четвер, 2 січня.

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"Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що постраждалого доставила швидка до лікарні, яку викликала чергова зміна. Водночас факт бійки зафіксувала міська поліція. У ТЦК зауважили, що особовий склад всебічно сприяє слідству та допомагає поліції, яка працює над встановленням всіх обставин події.

У Сумському ТЦК закликали медіа та громадськість уникати поширення неперевірених даних і спекулятивних тверджень.

Скриншот допису ТЦК

Нагадаємо, чоловік зателефонував цивільній дружині та повідомив, що його забрали у ТЦК. Після того в обласній лікарні заявили, що у нього черепно-мозкова травма, а 31 грудня він помер.

Також ми писали, що у Волинській області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК та СП, хоча був проінформований про таку необхідність.