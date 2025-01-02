Смерть мужчины в Сумах — в ТЦК прокомментировали ситуацию

Вручение повестки. Иллюстративное фото: Телеграф

В Сумах мужчина умер в больнице от черепно-мозговой травмы после конфликта с военным. Полиция открыла уголовное производство.

На это отреагировала пресс-служба Сумского ТЦК и СП в Facebook в четверг, 2 января.

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"Накануне нового года на территории Сумского городского ТЦК и СП произошел конфликт между двумя мужчинами, которые не являются сотрудниками ТЦК и СП, в результате чего один нанес другому телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что пострадавшего доставила скорая в больницу, которую вызвала дежурная смена. В то же время факт драки зафиксировала городская полиция. В ТЦК отметили, что личный состав всесторонне способствует следствию и помогает полиции, которая работает над установлением всех обстоятельств происшествия.

В Сумском ТЦК призвали медиа и общественность избегать распространения непроверенных данных и спекулятивных утверждений.

Скриншот поста ТЦК

Напомним, мужчина позвонил гражданской жене и сообщил, что его забрали в ТЦК. После того в областной больнице заявили, что у него черепно-мозговая травма, а 31 декабря он умер.

Также мы писали, что в Волынской области судили мужчину, который не явился в ТЦК и СП, хотя был проинформирован о такой необходимости.