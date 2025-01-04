Нападение на Украинку в Польше — в Варшаве мужчина избил женщину

Нападение мужчины на украинку в Варшаве. Фото: скриншот

В Варшаве 29 декабря произошел инцидент. Мужчина жестоко ударил ногой в спину украинку, потому что ему якобы не понравился акцент женщины.

Об этом сообщает Wyborcza.pl.

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Детали инцидента в Варшаве

В СМИ рассказали, что нападение на украинку произошло на паркинге на улице Смольной. Известно, что украинку зовут Анна. Она живет в Польше с 2018 года, работает продавцом в магазине. В тот день она прогуливалась по Королевскому тракту и разговаривала по телефону с парнем, остановившись возле паркинга. В этот момент автомобиль пытался припарковаться в этом месте.

Водитель автомобиля наехал на девушку, а потом он сам вышел из машины и избил ее. Очевидец конфликта говорит, что мужчина не использовал сигнал, а просто наехал на женщину, пока та стояла на паркинге. После этого он вышел из авто, начал оскорблять ее из-за акцента, используя нецензурные высказывания: "Ты е***я украинка, с***ь в Россию". А затем он нанес ей удар по голове.

Женщина распылила перцовый газ в защиту, но он не попал в лицо или в дыхательные пути мужчины. Увидев такие действия, мужчина еще больше разозлился. Он подбежал к ней и сильно ударил ногой в спину. Удар был такой силы, что Анна упала на землю, а с ее ног слетела обувь.

Инцидент увидел очевидец, который сидел в припаркованной рядом машине.

Когда нападавший начал возвращаться к своему автомобилю, на помощь Анне пришел ее парень, с которым она общалась по телефону. Между мужчинами возникла потасовка, после чего пара пошла к остановке. Нападавший начал преследовать их, и Анна во второй раз воспользовалась газовым баллончиком, чтобы защититься.

Интересно, что 31 декабря Анна пыталась подать заявление в полицию, но получила отказ. Полицейские объяснили это тем, что применение ею перцового газа может повлечь юридические проблемы.

"Я была в стрессе и страхе, думала лишь о том, как защитить себя", — рассказала девушка.

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