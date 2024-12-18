Побиття студента у Чернівцях — у поліції розповіли деталі нападу

Автомобіль патрульних. Ілюстративне фото: Нацполіція

У гуртожитку Чернівецького фахового навчального закладу двоє підлітків побили студента. Неповнолітні були у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Чернівецькій області в середу, 18 грудня.

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Деталі інциденту

За даними правоохоронців, двоє жителів Чернівців, віком 14 і 17 років, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, потрапили до кімнати 16-річного студента. Хлопець самостійно їх впустив через вікно гуртожитку.

"Під час спілкування між неповнолітніми виник конфлікт, під час якого молодший із гостей почав наносити мешканцю гуртожитку удари, а старший знімав побиття на мобільний телефон", — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що зараз у межах кримінального провадження проводяться необхідні процесуальні дії та призначені відповідні експертизи. Справу розслідують за статтею про нанесення умисного легкого тілесного ушкодження.

"Крім цього, співробітники ювенальної поліції проводять профілактичну роботу з учасниками події та представниками закладу освіти", — підсумували у поліції.

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