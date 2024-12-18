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У Чернівцях п'яні підлітки напали на студента — що каже поліція

18 грудня 2024 17:21
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Побиття студента у Чернівцях — у поліції розповіли деталі нападу
Автомобіль патрульних. Ілюстративне фото: Нацполіція
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У гуртожитку Чернівецького фахового навчального закладу двоє підлітків побили студента. Неповнолітні були у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Чернівецькій області в середу, 18 грудня.

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Деталі інциденту

За даними правоохоронців, двоє жителів Чернівців, віком 14 і 17 років, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, потрапили до кімнати 16-річного студента. Хлопець самостійно їх впустив через вікно гуртожитку.

"Під час спілкування між неповнолітніми виник конфлікт, під час якого молодший із гостей почав наносити мешканцю гуртожитку удари, а старший знімав побиття на мобільний телефон", — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що зараз у межах кримінального провадження проводяться необхідні процесуальні дії та призначені відповідні експертизи. Справу розслідують за статтею про нанесення умисного легкого тілесного ушкодження.

"Крім цього, співробітники ювенальної поліції проводять профілактичну роботу з учасниками події та представниками закладу освіти", — підсумували у поліції.

Раніше ми писали, що у Києві сталася пожежа в студентському гуртожитку на вулиці Лейпцизькій. Причину встановлюють правоохоронці.

А в Івано-Франківському національному медичному університеті розгорівся скандал: студент п'ятого курсу відмовився відвідувати лекції через викладання російською мовою.

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