Избиение студента в Черновцах — в полиции рассказали детали нападения

Автомобиль патрульных. Иллюстративное фото: Нацполиция

В общежитии Черновицкого профессионального учебного заведения двое подростков избили студента. Несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Черновицкой области в среду, 18 декабря.

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Детали инцидента

По данным правоохранителей, двое жителей Черновцов, в возрасте 14 и 17 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попали в комнату 16-летнего студента. Парень самостоятельно их впустил через окно общежития.

"Во время общения между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого младший из гостей начал наносить жителю общежития удары, а старший снимал избиения на мобильный телефон", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сейчас в рамках уголовного производства проводятся необходимые процессуальные действия и соответствующие экспертизы. Дело расследуют по статье о нанесении умышленного легкого телесного повреждения.

"Кроме этого, сотрудники ювенальной полиции проводят профилактическую работу с участниками происшествия и представителями учебного заведения", — подытожили в полиции.

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