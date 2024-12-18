Избиение студента в Черновцах — в полиции рассказали детали нападения

В Черновцах пьяные подростки избили студента — детали от полиции
В общежитии Черновицкого профессионального учебного заведения двое подростков избили студента. Несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Черновицкой области в среду, 18 декабря.
Детали инцидента
По данным правоохранителей, двое жителей Черновцов, в возрасте 14 и 17 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попали в комнату 16-летнего студента. Парень самостоятельно их впустил через окно общежития.
"Во время общения между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого младший из гостей начал наносить жителю общежития удары, а старший снимал избиения на мобильный телефон", — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что сейчас в рамках уголовного производства проводятся необходимые процессуальные действия и соответствующие экспертизы. Дело расследуют по статье о нанесении умышленного легкого телесного повреждения.
"Кроме этого, сотрудники ювенальной полиции проводят профилактическую работу с участниками происшествия и представителями учебного заведения", — подытожили в полиции.
Ранее мы писали, что в Киеве произошел пожар в студенческом общежитии на улице Лейпцигской. Причину устанавливают правоохранители.
А в Ивано-Франковском национальном медицинском университете разгорелся скандал: студент пятого курса отказался посещать лекции из-за преподавания на русском языке.
Читайте Новини.LIVE!