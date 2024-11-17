Мовний скандал в Івано-Франківську — студент відмовився ходити на лекції російськомовного викладача

Івано-Франківський національний медичний університет. Фото: ratelist.top

В Івано-Франківському національному медичному університеті розгорівся скандал, студент п'ятого курсу відмовився відвідувати лекції асистента кафедри неврології та нейрохірургії В'ячеслава Ботєва. Все через його викладання російською мовою.

Про це пише видання Репортер.

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Студент університету Денис Дудко розповів, що викладач переїхав з Донецька та з першого заняття попередив, що викладатиме російською. Після конфлікту через мову лектор тимчасово перейшов на суржик і частково викладав українською, але згодом повернувся до російської. За словами студента, Ботєв також нібито виправив вже отримані ним оцінки на негативні.

Одногрупники не підтримали такої позиції, наголосивши, що Ботєв — переселенець. Інша студентка, Ангеліна Сало, зазначила, що викладання російською ускладнює навчання через відмінність термінології, але змінити викладача через деканат не вдалося.

"Я таке терпіти не готовий. Мій батько не за це воює. Я запитав декана у приватних повідомленнях, чи він вважає нормальним таке викладання. І він написав, що чекає мене у себе в понеділок після 15 години", – додав студент.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив у Facebook, що російськомовні лекції у Франківську є неприпустимими. Університет створив комісію для перевірки інциденту, наголосивши на необхідності використання української мови в освітньому процесі.

"У тиловому Франківську неприпустиме подібне! Викладач, який не вміє вести пари українською мовою — не має викладати в Україні! Без компромісів! Толерування руського міру приведе сюди танки! Ця ситуація свідчить, що у мовних волонтерів є дуже багато роботи! Навіть тут, у нашому місті", – йдеться у його дописі.

В університеті пообіцяли прокоментувати інформацію у понеділок, 18 листопада.

Допис Марцінківа у Facebook

А у київській книгарні сталася сутичка через мовне питання, там чоловік агресивно відреагував на зауваження щодо використання російської мови. Поліція склала адміністративний протокол.

Раніше ми писали про те, що фармацевт в одеській аптеці відмовилася переходити на українську на прохання покупця. Той у відповідь пообіцяв скерувати скаргу Уповноваженому із захисту державної мови.