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В медуниверситете Франковска разгорелся языковой скандал — видео

17 ноября 2024 17:10
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Языковой скандал в Ивано-Франковске — студент отказался ходить на лекции русскоговорящего преподавателя
Ивано-Франковский Национальный медицинский университет. Фото: ratelist.top
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Ивано-Франковском национальном медицинском университете разгорелся скандал: студент пятого курса отказался посещать лекции ассистента кафедры неврологии и нейрохирургии Вячеслава Ботева. Все из-за его преподавания на русском языке.

Об этом пишет издание Репортер.

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A post shared by Денис (@den4ito90)

Лекции на русском во Франковском университете

Студент университета Денис Дудко рассказал, что преподаватель переехал из Донецка и с первого занятия предупредил, что будет преподавать на русском. После конфликта из-за языка лектор временно перешел на суржик и частично преподавал на украинском, но впоследствии вернулся к русскому. По словам студента, Ботев также якобы исправил уже полученные им оценки на негативные.

Одногруппники не поддержали такую позицию, подчеркнув, что Ботев — переселенец. Другая студентка, Ангелина Сало, отметила, что преподавание на русском языке усложняет обучение из-за различия терминологии, но сменить преподавателя через деканат не удалось.

"Я такое терпеть не готов. Мой отец не за это воюет. Я спросил декана в личных сообщениях, считает ли он нормальным такое преподавание. И он написал, что ждет меня у себя в понедельник после 15:00", — добавил студент.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил в Facebook, что русскоязычные лекции во Франковске недопустимы. Университет создал комиссию для проверки инцидента, отметив необходимость использования украинского языка в образовательном процессе.

"В тыловом Франковске недопустимо подобное! Преподаватель, не умеющий вести пару на украинском языке, не должен преподавать в Украине! Без компромиссов! Толерование русского мира приведет сюда танки! Эта ситуация свидетельствует о том, что у языковых волонтеров есть очень много работы! Даже здесь, в нашем городе", — говорится в его сообщении.

В университете пообещали прокомментировать информацию в понедельник, 18 ноября.

языковой скандал
Сообщение Марцинкива в Facebook

А в киевском книжном магазине произошла ссора из-за языкового вопроса. Там мужчина агрессивно отреагировал на замечания касаемо русского языка. Полиция составила административный протокол.

Ранее мы писали о том, что фармацевт в одесской аптеке отказалась переходить на украинский по просьбе покупателя. Тот пообещал направить жалобу Уполномоченному по защите государственного языка.

студенты Ивано-Франковск украинский язык языковой скандал переселенцы Университет закон о языке

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17:43 Удар РФ по энергосистеме — сколько времени нужно на ремонт

17:39 Путин активизирует "гибридную войну" против Европы — СМИ

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