У ВАКС викрили можливе стеження за суддями — розпочато справу

Суддя із молотком. Ілюстративне фото: freepik

У Вищому антикорупційному суді України стався резонансний інцидент. У приміщенні установи було виявлено обладнання, яке може використовуватись для стеження.

Про це повідомляє ВАКС.

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Деталі справи

У ВАКС розцінили це як спробу тиску на суддів та можливе втручання в розгляд справ, що перебувають у провадженні суду.

"Незалежність суду — це не привілей суддів, а конституційна гарантія справедливого правосуддя. Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб, незалежно від методу чи форми, є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії", — говориться у заяві.

ВАКС вже повідомив про можливе втручання у здійснення правосуддя Вищу раду правосуддя та Офіс генерального прокурора. У зв’язку з інцидентом відкрито кримінальні провадження.

Наразі обставини встановлюються, а сам факт виявлення обладнання для ймовірного прослуховування викликає серйозне занепокоєння в юридичній спільноті.

Раніше у помешканнях співробітників Вищого антикорупційного суду було знайдено пристрої для прихованого аудіо- та відеозапису. У суді вважають, що ці дії пов’язані з розглядом окремих кримінальних проваджень і розцінюють інцидент як посягання на незалежність судочинства.

До цього журналіст і політичний оглядач Віталій Портніков повідомив, що в його оселі було виявлено пристрій для прослуховування.