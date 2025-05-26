В ВАКС разоблачили возможную слежку за судьями — начато дело
В Высшем антикоррупционном суде Украины произошел резонансный инцидент. В помещении учреждения было обнаружено оборудование, которое может использоваться для слежки.
Об этом сообщает ВАКС.
Детали дела
В ВАКС расценили это как попытку давления на судей и возможное вмешательство в рассмотрение дел, находящихся в производстве суда.
"Независимость суда — это не привилегия судей, а конституционная гарантия справедливого правосудия. Каждая попытка следить, контролировать или влиять на суд любым способом, независимо от метода или формы, является серьезной угрозой для судебной системы, правопорядка и демократии", — говорится в заявлении.
ВАКС уже сообщил о возможном вмешательстве в осуществление правосудия Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора. В связи с инцидентом открыты уголовные производства.
Сейчас обстоятельства устанавливаются, а сам факт обнаружения оборудования для вероятного прослушивания вызывает серьезное беспокойство в юридическом сообществе.
Ранее в помещениях сотрудников Высшего антикоррупционного суда были найдены устройства для скрытой аудио- и видеозаписи. В суде считают, что эти действия связаны с рассмотрением отдельных уголовных производств и расценивают инцидент как посягательство на независимость судопроизводства.
До этого журналист и политический обозреватель Виталий Портников сообщил, что в его доме было обнаружено устройство для прослушивания.
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