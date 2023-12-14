У турецького депутата стався серцевий напад прямо у парламенті, він помер

Турецький депутат Хасан Бітмез. Фото: Reuters

Нещодавно турецькому депутату Хасану Бітмезу стало погано прямо у парламенті. У нього стався серцевий напад, а через два дні після цього він помер.

Про це повідомляє Reuters.

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Днями під час засідання парламенту у Туреччині у 54-річного депутата Хасана Бітмеза стався серцевий напад. Це трапилося під час того, як він закінчував промову з критикою політики уряду щодо Ізраїлю. Через два дні після цього він помер.

Депутат знепритомнів під час засідання уряду. Фото: турецькі ЗМІ

"Ви дозволяєте кораблям ходити до Ізраїлю та безсоромно називаєте це торгівлею... Ви – спільники Ізраїлю", — сказав Бітмез у своїй промові після того, як розмістив на трибуні банер з написом: "Вбивця Ізраїль; колабораціоніст ПСР".

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа повідомив, що Бітмез помер у міській лікарні Анкари. За його словами, ангіографія показала, що дві головні вени в його серці були повністю заблоковані.

Нагадаємо, вчора під час засідання Сейму у Польщі депутат від праворадикальної партії "Конфедерація" Ґжегож Браун з вогнегасника загасив свічки на менорі, встановленій у парламентській залі з нагоди юдейського свята Ханука. Окрім того, він вигукував антисемітські гасла.