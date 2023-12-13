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На засіданні Сейму у Польщі проросійський депутат загасив з вогнегасника ханукальні свічки

13 грудня 2023 11:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На засіданні Сейму у Польщі проросійський депутат загасив з вогнегасника ханукальні свічки
Депутат Сейму Ґжегож Браун після гасіння ханукальних свічок. Фото: NurPhoto/picture alliance
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора під час засідання Сейму у Польщі депутат від праворадикальної партії "Конфедерація" Ґжегож Браун з вогнегасника загасив свічки на менорі, встановленій у парламентській залі з нагоди юдейського свята Ханука. Окрім того, він вигукував антисемітські гасла. 

Про це повідомляє Польське агентство преси (PAP).

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Як відомо, Брауну не сподобалися свічки на менорі, які були встановлені у парламентській залі з нагоди юдейського свята Ханука. Він кинувся до вогнегасника і загасив їх, вигукуючи при цьому антисемітські гасла.

Через такі дії Брауна депутати, які ставили питання новопризначеному прем'єру Дональду Туску, попросили оголосити перерву в засіданні. Також вони вимагали виключити Брауна з процесу та викликати його до президії Сейму, наголошуючи, що "антисемітським діям немає місця в Сеймі". Зрештою спікер Сейму Шимон Головня усунув Брауна від участі в засіданні.

Сам Браун виправдовував свої дії відновленням "нормальності і рівноваги", назвавши святкування Хануки "актом расистського і сатанинського тріумфування".

Як відомо, політик також неодноразово виступав проти перебування українців, які втекли від війни, у Польщі. А раніше був єдиним депутатом з усього польського Сейму, який не проголосував за резолюцію із закликом до Євросоюзу і НАТО допомогти Україні у війні з Росією.

Нагадаємо, нещодавно в Єврокомісії заявили, що за останні кілька днів в Європі надзвичайно зріс сплеск антисемітських інцидентів,  нагадуючи "найтемніші часи в історії".

 

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