На засіданні Сейму у Польщі проросійський депутат загасив з вогнегасника ханукальні свічки

Депутат Сейму Ґжегож Браун після гасіння ханукальних свічок. Фото: NurPhoto/picture alliance

Вчора під час засідання Сейму у Польщі депутат від праворадикальної партії "Конфедерація" Ґжегож Браун з вогнегасника загасив свічки на менорі, встановленій у парламентській залі з нагоди юдейського свята Ханука. Окрім того, він вигукував антисемітські гасла.

Про це повідомляє Польське агентство преси (PAP).

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Як відомо, Брауну не сподобалися свічки на менорі, які були встановлені у парламентській залі з нагоди юдейського свята Ханука. Він кинувся до вогнегасника і загасив їх, вигукуючи при цьому антисемітські гасла.

Skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna w Sejmie pic.twitter.com/wWTO8vGP6F — Sebastian Napieraj (@sebastiantvn24) December 12, 2023

Через такі дії Брауна депутати, які ставили питання новопризначеному прем'єру Дональду Туску, попросили оголосити перерву в засіданні. Також вони вимагали виключити Брауна з процесу та викликати його до президії Сейму, наголошуючи, що "антисемітським діям немає місця в Сеймі". Зрештою спікер Сейму Шимон Головня усунув Брауна від участі в засіданні.

Сам Браун виправдовував свої дії відновленням "нормальності і рівноваги", назвавши святкування Хануки "актом расистського і сатанинського тріумфування".

Як відомо, політик також неодноразово виступав проти перебування українців, які втекли від війни, у Польщі. А раніше був єдиним депутатом з усього польського Сейму, який не проголосував за резолюцію із закликом до Євросоюзу і НАТО допомогти Україні у війні з Росією.

Нагадаємо, нещодавно в Єврокомісії заявили, що за останні кілька днів в Європі надзвичайно зріс сплеск антисемітських інцидентів, нагадуючи "найтемніші часи в історії".