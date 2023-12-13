На заседании Сейма в Польше пророссийский депутат погасил из огнетушителя ханукальные свечи

Депутат Сейма Гжегож Браун после тушения ханукальных свечей. Фото: NurPhoto/picture alliance

Вчера во время заседания Сейма в Польше депутат от праворадикальной партии "Конфедерация" Гжегож Браун из огнетушителя погасил свечи на меноре, установленном в парламентском зале по случаю иудейского праздника Ханука. Кроме того, он восклицал антисемитские лозунги.

Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

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Как известно, Брауну не понравились свечи на меноре, установленные в парламентском зале по случаю иудейского праздника Ханука. Он бросился к огнетушителю и погасил их, восклицая при этом антисемитские лозунги.

Скандаличное захождение Grzegorza Brauna w Sejmie pic.twitter.com/wWTO8vGP6F — Sebastian Napieraj (@sebastiantvn24) December 12, 2023

Из-за таких действий Брауна депутаты, задавшие вопрос новоназначенному премьеру Дональду Туску, попросили объявить перерыв в заседании. Также они потребовали исключить Брауна из процесса и вызвать его в президиум Сейма, подчеркивая, что "антисемитским действиям нет места в Сейме". В конце концов спикер Сейма Шимон Головня отстранил Брауна от участия в заседании.

Сам Браун оправдывал свои действия восстановлением "нормальности и равновесия", назвав празднование Хануки "актом расистского и сатанинского ликования".

Как известно, политик также неоднократно выступал против пребывания убежавших от войны украинцев в Польше. А раньше был единственным депутатом из всего польского Сейма, не проголосовавшим за резолюцию с призывом к Евросоюзу и НАТО помочь Украине в войне с Россией.

Напомним, недавно в Еврокомиссии заявили, что за последние несколько дней в Европе чрезвычайно возрос всплеск антисемитских инцидентов, напоминая "самые темные времена в истории".