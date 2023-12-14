У турецкого депутата произошел сердечный приступ прямо в парламенте, он умер

Турецкий депутат Хасан Битмез. Фото: Reuters

Недавно турецкому депутату Хасану Битмезу стало плохо прямо в парламенте. У него произошел сердечный приступ, а через два дня после этого он умер.

Об этом сообщает Reuters.

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На днях во время заседания парламента в Турции у 54-летнего депутата Хасана Битмеза произошел сердечный приступ. Это произошло во время того, как он заканчивал речь с критикой политики правительства касаемо Израиля. Через два дня после этого он умер.

Депутат потерял сознание во время заседания правительства. Фото: турецкие СМИ

"Вы позволяете кораблям ходить в Израиль и беззастенчиво называете это торговлей... Вы — сообщники Израиля", — сказал Битмез в своей речи после того, как разместил на трибуне баннер с надписью: "Убийца Израиль; коллаборационист ПСР".

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что Битмез умер в городской больнице Анкары. По его словам, ангиография показала, что две главные вены в сердце были полностью заблокированы.

Напомним, вчера во время заседания Сейма в Польше депутат от праворадикальной партии "Конфедерация" Гжегож Браун из огнетушителя погасил свечи на меноре, установленном в парламентском зале по случаю иудейского праздника Ханука. Кроме того, он восклицал антисемитские лозунги.