Масштабна пожежа на курорті в Туреччині — Зеленський висловив співчуття

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Туреччині через загибель 76 людей в пожежі. Інцидент стався на гірськолижному курорті.

Про це глава держави Володимир Зеленський написав в соцмережі X у вівторок, 21 січня.

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Президент зазначив, що він глибоко сумує через жахливу трагедію в Туреччині. Він зазначив, що Україна співчуває турецькому народу.

"Висловлюю співчуття Президенту Ердогану, всьому турецькому народові, сім'ям і близьким загиблих, а також усім, кого торкнулося це горе. Бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим", — написав Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Наслідки пожежі в Туреччині

Як повідомляє CNN Turk, наразі кількість загиблих в пожежі на турецькому курорті зросла до 76 людей. Вогонь спалахнув у 12-поверховому готелі на гірськолижному курорті Карталкая в Болу.

Полум'я швидко охопило всю будівлю, адже вона була дерев'яна. На момент виникнення пожежі в готелі проживало 237 людей.

Нагадаємо, в Іспанії на гірськолижному курорті Астун обвалився підйомник. Через це постраждали щонайменше 30 людей, які відпочивали там.

Масштабна пожежа спалахнула в Драгобраті на Закарпатті. Зайнявся готель "Полонина". Припускають, що зайнялося через вибух газового балона.