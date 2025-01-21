Пожежа в готелі на курорті Карталкая — що відомо про трагедію

Пожежа в готелі на курорті Карталкая. Фото: Reuters

У Туреччині, в провінції Болу, на гірськолижному курорті Карталкая у готелі сталася сильна пожежа. За даними місцевої влади, внаслідок інциденту загинули 10 осіб, ще 32 отримали поранення.

Про це повідомляє Daily Sabah.

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Пожежа на курорті Карталкая

На курорті Карталкая пожежа виникла на четвертому поверсі 11-поверхового готелю близько 3:30 ранку за місцевим часом у вівторок, 21 січня. До місця події прибули бригади екстреної допомоги, включаючи 30 пожежних машин та 28 карет швидкої допомоги.

Губернатор провінції Болу Абдулазіз Айдин повідомив, що займання почалося на поверсі, де розташовувався ресторан. На момент пожежі в готелі перебували 234 гості. Причина пожежі наразі невідома, проте триває розслідування.

У ЗМІ зазначили, що гірськолижний курорт Карталкая, який розташований за 38 кілометрів від провінції Болу, є доволі популярним зимовим місцем відпочинку в країні.

Нагадаємо, нещодавно в Росії виникла масштабна пожежа на нафтобазі в Калузькій області.

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