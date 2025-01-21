Пожар в отеле на курорте Карталкая — что известно о трагедии

Пожар в отеле на курорте Карталкая. Фото: Reuters

В Турции, в провинции Болу, на горнолыжном курорте Карталкая в отеле произошел сильный пожар. По данным местных властей, в результате инцидента погибли 10 человек, еще 32 получили ранения.

Об этом сообщает Daily Sabah.

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Пожар на курорте Карталкая

На курорте Карталкая пожар возник на четвертом этаже 11-этажного отеля около 03:30 утра по местному времени во вторник, 21 января. К месту происшествия прибыли бригады экстренной помощи, включая 30 пожарных машин и 28 карет скорой помощи.

Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдин сообщил, что возгорание началось на этаже, где располагался ресторан. На момент пожара в отеле находились 234 гостя. Причина пожара пока неизвестна, однако продолжается расследование.

В СМИ отметили, что горнолыжный курорт Карталкая, который расположен в 38 километрах от провинции Болу, является довольно популярным зимним местом отдыха в стране.

Напомним, недавно в России возник масштабный пожар на нефтебазе в Калужской области.

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