Масштабный пожар на курорте в Турции — Зеленский выразил соболезнования

В Турции в пожаре погибли 76 человек — Зеленский отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Турции из-за гибели 76 людей в пожаре. Инцидент произошел на горнолыжном курорте.
Об этом глава государства Владимир Зеленский написал в соцсети X во вторник, 21 января.
Зеленский отреагировал на трагедию в Турции
Президент отметил, что он глубоко скорбит из-за ужасной трагедии в Турции. Он отметил, что Украина сочувствует турецкому народу.
"Выражаю соболезнования президенту Эрдогану, всему турецкому народу, семьям и близким погибших, а также всем, кого коснулось это горе. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — написал Зеленский.
Последствия пожара в Турции
Как сообщает CNN Turk, на данный момент количество погибших в пожаре на турецком курорте возросло до 76 человек. Огонь вспыхнул в 12-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Болу.
Огонь быстро охватил все здание, ведь оно было деревянное. На момент возникновения пожара в отеле проживало 237 человек.
Напомним, в Испании на горнолыжном курорте Астун обвалился подъемник. Из-за этого пострадали по меньшей мере 30 человек, которые отдыхали там.
Масштабный пожар вспыхнул в Драгобрате на Закарпатье. Загорелся отель "Полонина". Предполагают, что загорелось из-за взрыва газового баллона.
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