Масштабный пожар на курорте в Турции — Зеленский выразил соболезнования

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Турции из-за гибели 76 людей в пожаре. Инцидент произошел на горнолыжном курорте.

Об этом глава государства Владимир Зеленский написал в соцсети X во вторник, 21 января.

Читайте также:

Зеленский отреагировал на трагедию в Турции

Президент отметил, что он глубоко скорбит из-за ужасной трагедии в Турции. Он отметил, что Украина сочувствует турецкому народу.

"Выражаю соболезнования президенту Эрдогану, всему турецкому народу, семьям и близким погибших, а также всем, кого коснулось это горе. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — написал Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Последствия пожара в Турции

Как сообщает CNN Turk, на данный момент количество погибших в пожаре на турецком курорте возросло до 76 человек. Огонь вспыхнул в 12-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Болу.

Огонь быстро охватил все здание, ведь оно было деревянное. На момент возникновения пожара в отеле проживало 237 человек.

Напомним, в Испании на горнолыжном курорте Астун обвалился подъемник. Из-за этого пострадали по меньшей мере 30 человек, которые отдыхали там.

Масштабный пожар вспыхнул в Драгобрате на Закарпатье. Загорелся отель "Полонина". Предполагают, что загорелось из-за взрыва газового баллона.