На курорті в Іспанії обвалився підйомник з людьми — відео

Люди їдуть на підйомнику. Фото ілюстративне: IZKI

Сьогодні на гірськолижному курорті Астун в Іспанії обвалився підйомник. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 30 людей.

Про це пише RTVE Noticias в суботу, 18 січня.

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Через обвал підйомника близько 10 людей отримали серйозні поранення. За допомогою гелікоптера евакуювали жінку, яка була в критичному стані. Попередньо встановили, що аварія сталася через проблеми з тросом.

Кілька людей застрягли на підйомнику, чекаючи на порятунок екстрених служб. Наразі всім їм уже надали допомогу.

Курорт був переповнений людьми, адже аварія сталася у вихідний день. Наразі територія залишається закритою для відвідування.

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