У Вінниці Mercedes збив двох дівчат на пішохідному переході

Поліція на місці ДТП. Фото: Нацполіція

У Вінниці в четвер, 16 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль збив двох дівчат на пішохідному переході.

Про це повідомила пресслужба Поліції Вінниччини у Telegram.

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За даними правоохоронці, подія сталася близько 16:20 на вулиці Театральна: 22-річний водій Mercedes наїхав на двох дівчат, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Поліція на місці ДТП. Фото: Нацполіція

Поліція на місці ДТП. Фото: Нацполіція

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

19-річних потерпілих з тілесними ушкодженнями ушпиталили, поліція затримала водія та розпочала розслідування ДТП.

До обрання запобіжного заходу 22-річний чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, вчора у Києві на Броварському проспекті сталася аварія. Через це було перекрито ділянку дороги у напрямку "Лівобережна".

А Кабмін дозволив водіям покидати місце ДТП та не повідомляти про це поліцію, але у випадку дотримання деяких умов.