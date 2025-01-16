У Вінниці Mercedes збив двох дівчат на пішохідному переході

У Вінниці авто збило двох дівчат на пішохідному переході — відео
У Вінниці в четвер, 16 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль збив двох дівчат на пішохідному переході.
Про це повідомила пресслужба Поліції Вінниччини у Telegram.
ДТП у Вінниці 16 січня
За даними правоохоронці, подія сталася близько 16:20 на вулиці Театральна: 22-річний водій Mercedes наїхав на двох дівчат, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
19-річних потерпілих з тілесними ушкодженнями ушпиталили, поліція затримала водія та розпочала розслідування ДТП.
До обрання запобіжного заходу 22-річний чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, вчора у Києві на Броварському проспекті сталася аварія. Через це було перекрито ділянку дороги у напрямку "Лівобережна".
А Кабмін дозволив водіям покидати місце ДТП та не повідомляти про це поліцію, але у випадку дотримання деяких умов.
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