В Виннице Mercedes сбил двух девушек на пешеходном переходе

Полиция на месте ДТП. Фото: Нацполиция

В Виннице в четверг, 16 января, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Винницкой области в Telegram.

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По данным правоохранители, происшествие произошло около 16:20 на улице Театральная: 22-летний водитель Mercedes наехал на двух девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полиция на месте ДТП. Фото: Нацполиция

Полиция на месте ДТП. Фото: Нацполиция

Место ДТП. Фото: Нацполиция

19-летних пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали, полиция задержала водителя и начала расследование ДТП.

До избрания меры пресечения 22-летний мужчина будет находиться в изоляторе временного удержания, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Скриншот поста полиции

Напомним, вчера в Киеве на Броварском проспекте произошла авария. Из-за этого был перекрыт участок дороги в направлении "Левобережная".

А Кабмин разрешил водителям оставлять место ДТП и не сообщать об этом в полицию, но в случае соблюдения некоторых условий.