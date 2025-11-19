Переговори Зеленського та Ердогана розпочались — перші деталі

Тайїп Ердоган та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

В Анкарі 19 листопада вже розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Тайїпа Ердогана. Спершу лідери проведуть робочий обід.

Про це повідомило турецьке видання Anadolu.

Зустріч Зеленського та Ердогана

Відомо, що з боку Анкари на зустрічі Зеленського та Ердогана також присутні голова МЗС країни Хакан Фідан, директор Національної розвідки Ібрагім Калин та головний радник з питань зовнішньої політики та безпеки президента Акіф Чагатай Килич.

Зазначається, що Зеленський та Ердоган проведуть робочий обід, а згодом спільну пресконференцію.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що хоче обговорити з Ердоганом досягнення справедливого миру.

Під час приїзду до Туреччини президент України також вшанував памʼять першого лідера країни. Йдеться про Мустафу Кемаля Ататюрка.