Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Туреччині розпочалася зустріч Зеленського і Ердогана

У Туреччині розпочалася зустріч Зеленського і Ердогана

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 16:45
Оновлено: 17:04
Переговори Зеленського та Ердогана розпочались — перші деталі
Тайїп Ердоган та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

В Анкарі 19 листопада вже розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Тайїпа Ердогана. Спершу лідери проведуть робочий обід.

Про це повідомило турецьке видання Anadolu

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського та Ердогана

Відомо, що з боку Анкари на зустрічі Зеленського та Ердогана також присутні голова МЗС країни Хакан Фідан, директор Національної розвідки Ібрагім Калин та головний радник з питань зовнішньої політики та безпеки президента Акіф Чагатай Килич. 

Зазначається, що Зеленський та Ердоган проведуть робочий обід, а згодом спільну пресконференцію.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що хоче обговорити з Ердоганом досягнення справедливого миру.

Під час приїзду до Туреччини президент України також вшанував памʼять першого лідера країни. Йдеться про Мустафу Кемаля Ататюрка.

Володимир Зеленський Туреччина переговори Реджеп Ердоган війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації