Переговоры Зеленского и Эрдогана начались — первые детали

В Анкаре 19 ноября уже началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана. Сначала лидеры проведут рабочий обед.

Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.

Встреча Зеленского и Эрдогана

Известно, что со стороны Анкары на встрече Зеленского и Эрдогана также присутствуют глава МИД страны Хакан Фидан, директор Национальной разведки Ибрагим Калин и главный советник по вопросам внешней политики и безопасности президента Акиф Чагатай Кылыч.

Отмечается, что Зеленский и Эрдоган проведут рабочий обед, а затем совместную пресс-конференцию.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что хочет обсудить с Эрдоганом достижение справедливого мира.

Во время приезда в Турцию, президент Украины также почтил память первого лидера страны. Речь идет о Мустафе Кемале Ататюрке.