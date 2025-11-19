Видео
Україна
Главная Новости дня В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана

В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 16:45
обновлено: 17:04
Переговоры Зеленского и Эрдогана начались — первые детали
Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

В Анкаре 19 ноября уже началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана. Сначала лидеры проведут рабочий обед.

Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Эрдогана

Известно, что со стороны Анкары на встрече Зеленского и Эрдогана также присутствуют глава МИД страны Хакан Фидан, директор Национальной разведки Ибрагим Калин и главный советник по вопросам внешней политики и безопасности президента Акиф Чагатай Кылыч.

Отмечается, что Зеленский и Эрдоган проведут рабочий обед, а затем совместную пресс-конференцию.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что хочет обсудить с Эрдоганом достижение справедливого мира.

Во время приезда в Турцию, президент Украины также почтил память первого лидера страны. Речь идет о Мустафе Кемале Ататюрке.

Владимир Зеленский Турция переговоры Реджеп Эрдоган война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
