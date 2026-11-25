Гелікоптер AS-532 Cougar. Фото: Getty Images

У центральній турецькій провінції Ескішехір у вівторок, 24 листопада, розбився військовий гелікоптер французького виробництва AS-532, забравши життя п'ятьох солдатів. Повітряне судно зазнало аварії після зльоту для тренувального польоту поблизу села Йорукакчайір, причини падіння поки не називають.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Al Jazeera та Reuters.

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Що відомо про авіакатастрофу в Туреччині

У вівторок у центральній провінції Туреччини Ескішехір зазнав катастрофи військовий гелікоптер AS-532, унаслідок чого загинули п'ятеро турецьких солдатів. Інформацію про трагедію підтвердили в Міністерстві оборони країни.

Повітряне судно належало Військово-повітряним силам Туреччини та виконувало навчальний політ. Відомо, що в Ескішехірі дислокується 1-ша головна реактивна база ВПС, звідки й вилетів борт перед падінням.

"Гелікоптер AS-532, що належить нашим ВПС, розбився після зльоту з Ескішехіра для навчальних цілей. Уламки гелікоптера дісталися, пошуково-рятувальні операції тривають", — зазначили у вівторковій заяві оборонного відомства.

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Місце падіння розташоване неподалік села Йорукакчайір, орієнтовно за 15 км на захід від центру Ескішехіра. На оприлюднених відеозаписах з району катастрофи зафіксовано роботу аварійних бригад.

Наразі в Міністерстві оборони Туреччини не розголошують, що саме призвело до падіння машини.

Відомо, що борт AS-532 Cougar, який зазнав аварії, є багатоцільовим двомоторним гелікоптером, розробленим у Франції. Цю модель активно експлуатують збройні сили різних держав світу.

Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці жовтня 2026 року на півночі Боснії та Герцеговини, неподалік міста Брчко, розбився італійський гелікоптер CH-47 Chinook, який брав участь у миротворчій місії Євросоюзу. Тоді загинули четверо членів екіпажу, а ще 11 людей травмувалися.

Також 1 листопада близько о 12:50 авіакатастрофа сталася в американському штаті Флорида. Приватний літак Learjet 60 із дев'ятьма людьми на борту впав біля жвавої дороги в місті Грінакріс округу Палм-Біч і вибухнув. Усі пасажири та члени екіпажу загинули.