Місце авіакатастрофи. Фото: GOLDZEN

Поблизу міста Брчко на півночі Боснії та Герцеговини розбився італійський гелікоптер CH-47 Chinook, який брав участь у миротворчій операції Європейського Союзу. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо членів екіпажу, а 11 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

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WATCH: The moment an Italian military CH-47 Chinook helicopter crashed in Bosnia and Herzegovina today. pic.twitter.com/DeyuyWx6Du — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

Авіакатастрофа CH-47

За словами речника лікарні Брчко Саліха Ібрагімбеговича, внаслідок аварії гелікоптера троє з 15 членів екіпажу загинули на місці, а ще один помер згодом у медичному закладі.

"Дванадцятьох людей доставили до нашої лікарні. На жаль, четверта людина померла від отриманих травм у лікарні", — сказав він.

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Висока представниця Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відреагувала на авіакатастрофу.

"Мої думки — з жертвами, їхніми родинами та всіма, кого торкнулася ця трагедія. Персонал EUFOR щодня служить на благо миру та стабільності в Боснії та Герцеговині, і їхня робота залишається надзвичайно важливою", — зазначила вона.

Допис Каллас. Фото: скриншот

У Міністерстві оборони Боснії наголосили, що наразі утримуються від подальших коментарів, оскільки очікують на уточнені дані, зокрема щодо стану здоров’я військовослужбовців.

Детальніші відомості про пасажирів гелікоптера та обставини катастрофи планують оприлюднити після завершення розслідування, яке проводять правоохоронці.

Як писали Новини.LIVE, 22 жовтня в міжнародному аеропорту Тюбу в Японії спалахнула пожежа на українському вантажному літаку Ан-124-100 "Руслан". Через інцидент злітно-посадкову смугу тимчасово закривали на 15 хвилин.

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