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Головна Новини дня У Боснії впав військовий гелікоптер: четверо людей загинули

У Боснії впав військовий гелікоптер: четверо людей загинули

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30 жовтня 2026 13:49
Авіакатастрофа в Боснії: четверо загиблих і 11 поранених GOLDZEN
Місце авіакатастрофи. Фото: GOLDZEN

Поблизу міста Брчко на півночі Боснії та Герцеговини розбився італійський гелікоптер CH-47 Chinook, який брав участь у миротворчій операції Європейського Союзу. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо членів екіпажу, а 11 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

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Авіакатастрофа CH-47

За словами речника лікарні Брчко Саліха Ібрагімбеговича, внаслідок аварії гелікоптера троє з 15 членів екіпажу загинули на місці, а ще один помер згодом у медичному закладі.

"Дванадцятьох людей доставили до нашої лікарні. На жаль, четверта людина померла від отриманих травм у лікарні", — сказав він.

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Відомо, що ніхто з цивільних не постраждав та не було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Висока представниця Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відреагувала на авіакатастрофу. 

"Мої думки — з жертвами, їхніми родинами та всіма, кого торкнулася ця трагедія. Персонал EUFOR щодня служить на благо миру та стабільності в Боснії та Герцеговині, і їхня робота залишається надзвичайно важливою", — зазначила вона.

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Допис Каллас. Фото: скриншот

У Міністерстві оборони Боснії наголосили, що наразі утримуються від подальших коментарів, оскільки очікують на уточнені дані, зокрема щодо стану здоров’я військовослужбовців.

Детальніші відомості про пасажирів гелікоптера та обставини катастрофи планують оприлюднити після завершення розслідування, яке проводять правоохоронці.

Як писали Новини.LIVE, 22 жовтня в міжнародному аеропорту Тюбу в Японії спалахнула пожежа на українському вантажному літаку Ан-124-100 "Руслан". Через інцидент злітно-посадкову смугу тимчасово закривали на 15 хвилин.

Раніше під час планового тренувального польоту на півночі Мічигану розбився винищувач F-16, який належить Повітряній національній гвардії Техасу. Льотчик встиг катапультуватися. Серед можливих причин аварії розглядають зіткнення літака з птахом.

смерть гелікоптер авіакатастрофа Боснія і Герцеговина Кая Каллас лікарня
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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