F-16 розбився у Мічигані: пілот катапультувався

Авіакатастрофа в Мічигані. Фото: кадр з відео

Винищувач F-16 Повітряної національної гвардії Техасу зазнав аварії на півночі штату Мічиган під час виконання планового навчального польоту. Пілот успішно катапультувався та перебуває у стабільному стані. Причиною авіакатастрофи може бути зіткнення з птахом та подальша відмова двигуна.

Про це повідомляє NBC News, передає Новини.LIVE.

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F-16 crashes near Green Lake Township, Michigan. Pilot has reportedly safely ejected. pic.twitter.com/nAG79LIx7V — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) September 17, 2026

Авіакатастрофа F-16 у Мічигані

Інцидент стався в житловому районі містечка Блер в окрузі Гранд-Траверс. За словами речника Департаменту військових справ та справ ветеранів Мічигану Майкла Кролла та представників поліції штату, пілот встиг безпечно катапультуватися. Наразі його стан оцінюється як стабільний, він перебуває під наглядом лікарів.

Очевидці розповіли про гучний вибух, стовп чорного диму біля будинків та різнокольоровий парашут пілота, який спускався на землю.

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"Я чую гучний вибух, а потім бачу різнокольоровий парашут і цього хлопця, що спускається з неба", – каже свідок Ніколь Конрад.

Керівник містечка Блер Ніколь Блоншайн підтвердила відсутність жертв та постраждалих серед цивільного населення.

Перед катастрофою пілот міг подати сигнал лиха через зіткнення з птахом, що призвело до відмови двигуна. Наразі триває офіційне розслідування інциденту.

Як писали Новини.LIVE, у Лос-Анджелесі зазнав аварії новинний гелікоптер NBC, екіпаж якого працював на місці смертельної ДТП за участю автобуса. Внаслідок падіння загинули пілот, фотожурналістка та пішохід.

Раніше біля селища Саладо в окрузі Белл, штат Техас, розбився військовий ударний вертоліт Apache, який загорівся після падіння. На борту перебували двоє пілотів — обидва загинули.