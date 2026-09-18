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Главная Новости дня Авиакатастрофа в Мичигане: F-16 упал в жилом районе

Авиакатастрофа в Мичигане: F-16 упал в жилом районе

Ua ru
18 сентября 2026 11:35
F-16 разбился в Мичигане: пилот катапультировался
Авиакатастрофа в Мичигане. Фото: кадр из видео

Истребитель F-16 Национальной гвардии Техаса потерпел крушение на севере штата Мичиган во время выполнения планового учебного полёта. Пилот успешно катапультировался и находится в стабильном состоянии. Причиной авиакатастрофы могло стать столкновение с птицей и последующий отказ двигателя.

Об этом сообщает NBC News, передает Новини.LIVE.

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Авиакатастрофа F-16 в Мичигане

Инцидент произошел в жилом районе городка Блэр в округе Гранд-Траверс. По словам представителя Департамента военных дел и дел ветеранов Мичигана Майкла Кролла и представителей полиции штата, пилот успел благополучно катапультироваться. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, он находится под наблюдением врачей.

Очевидцы рассказали о громком взрыве, столбе черного дыма возле домов и разноцветном парашюте пилота, спускавшегося на землю.

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"Я слышу громкий взрыв, а потом вижу разноцветный парашют и этого парня, спускающегося с неба", — говорит свидетельница Николь Конрад.

Глава городка Блэр Николь Блоншайн подтвердила отсутствие жертв и пострадавших среди гражданского населения.

Перед катастрофой пилот, возможно, подал сигнал бедствия из-за столкновения с птицей, что привело к отказу двигателя. В настоящее время ведется официальное расследование инцидента.

Как писали Новини.LIVE, в Лос-Анджелесе потерпел крушение новостной вертолёт NBC, экипаж которого работал на месте смертельного ДТП с участием автобуса. В результате падения погибли пилот, фотожурналистка и пешеход.

Ранее возле поселка Саладо в округе Белл, штат Техас, разбился военный ударный вертолет Apache, который загорелся после падения. На борту находились два пилота — оба погибли.

США самолет авиакатастрофа F-16 пилоты
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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