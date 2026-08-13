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У США розбився військовий вертоліт

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 05:39
У США 12 серпня 2026 року впав військовий вертоліт
Місце, де впав американський військовий вертоліт. Фото: Cliff Coleman/Bell County Sheriff's Office/KWTX

У середу, 12 серпня, у селищі Саладо в окрузі Белл території американського штату Техас зазнав крушіння військовий ударний вертоліт Apache. Він врізався в поле і загорівся. На борту в момент авіакатастрофи перебували двоє пілотів. Обидва загинули. Звідки та куди летів гелікоптер — наразі невідомо. Причину його падіння ще не встановили.

Новини.LIVE дізнався про це з матеріалу CNN.

Що відомо про крушення вертольоту

Авіакатастрофа сталася о 13:35. Розбився вертоліт, який базується на військовій базі Форт-Худ

Представник офісу шерифа Белл Кліфф Коулман зазначив, що на місце прибули рятувальні служби. Населення евакуювали.

Менш ніж за 20 миль від Фуд-Худа перебували місцеві рятувальники, правоохоронці та військові.

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"Нашим першочерговим завданням є забезпечення безпеки об'єкта та підтримка початкових заходів реагування. Висловлюємо співчуття екіпажу та їхнім сім'ям і очікуємо подальшої інформації", — зазначила виконувачка обов'язків командувача бригадного генерала Ітана Дивана.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Ekathimerini повідомляв, що у Греції зіткнулися два гелікоптери, які гасили лісову пожежу. В одному вертольоті загинули двоє людей. В іншому — обійшлося без жертв, але дві людини зазнали легких травм. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Reuters повідомляв, що в Перу розбився туристичний літак. Жертвами авіакатастрофи стали 13 людей. Серед загиблих є і туристи, і члени екіпажу.

США гелікоптер авіакатастрофа загиблі авіація
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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