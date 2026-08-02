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Головна Новини дня У Перу розбився туристичний літак: загинули 13 людей

У Перу розбився туристичний літак: загинули 13 людей

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 17:39
Авіакатастрофа в Перу: туристичний літак розбився, 13 загиблих
Представники поліції. Фото: Reuters

У Перу сталася авіакатастрофа туристичного літака поблизу всесвітньо відомих ліній Наски. Жертвами трагедії стали 13 людей, серед яких іноземні туристи та члени екіпажу.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Авіакатастрофа поблизу ліній Наски

Трагедія сталася над археологічною пам'яткою "Лінії Наски". Літак Cessna Caravan C-208, що належав місцевій авіакомпанії Aerodiana, виконував туристичний рейс.

Приблизно через годину після зльоту екіпаж повідомив диспетчерам про надзвичайну ситуацію. Після цього зв'язок із повітряним судном було втрачено.

Невдовзі літак зазнав катастрофи та загорівся після падіння.

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За попередніми даними, загинули 13 людей — 11 туристів із Німеччини, Італії та Іспанії, а також двоє членів екіпажу.

Причини авіакатастрофи наразі залишаються невідомими. Правоохоронні органи та авіаційна влада Перу розпочали розслідування обставин трагедії.

Новини.LIVE писали, що у Московській області зазнав аварії російський винищувач Су-57. Літак упав неподалік села Луцино під Звенигородом під час виконання тренувального польоту. Пілот встиг катапультуватися.

Також Новини.LIVE інформували, що у Верховній Раді розглядають можливість поступового відновлення цивільних авіаперевезень в Україні через створення окремих безпечних авіаційних коридорів. Для цього потрібно узгодити рішення з військовими та розробити маршрути спільно з "Украерорухом".

авіакатастрофа Перу авіація
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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