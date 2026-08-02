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Главная Новости дня В Перу разбился туристический самолет: погибли 13 человек

В Перу разбился туристический самолет: погибли 13 человек

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 17:39
Авиакатастрофа в Перу: разбился туристический самолет, 13 погибших
Представители полиции. Фото: Reuters

В Перу произошла авиакатастрофа туристического самолета вблизи всемирно известных линий Наска. Жертвами трагедии стали 13 человек, среди которых иностранные туристы и члены экипажа.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Авиакатастрофа вблизи линий Наски

Трагедия произошла над археологическим памятником "Линии Наски". Самолет Cessna Caravan C-208, принадлежавший местной авиакомпании Aerodiana, выполнял туристический рейс.

Примерно через час после взлета экипаж сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации. После этого связь с воздушным судном была потеряна.

Вскоре самолет потерпел крушение и загорелся после падения.

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По предварительным данным, погибли 13 человек — 11 туристов из Германии, Италии и Испании, а также двое членов экипажа.

Причины авиакатастрофы пока остаются неизвестными. Правоохранительные органы и авиационные власти Перу начали расследование обстоятельств трагедии.

Новини.LIVE сообщали, что в Московской области потерпел крушение российский истребитель Су-57. Самолет упал недалеко от села Луцино под Звенигородом во время выполнения тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться.

Также Новини.LIVE писали, что в Верховной Раде рассматривают возможность постепенного возобновления гражданских авиаперевозок в Украине путем создания отдельных безопасных авиационных коридоров. Для этого необходимо согласовать решение с военными и разработать маршруты совместно с "Украэрорухом".

авиакатастрофа Перу авиация
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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