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Головна Новини дня Інцидент з українським "Русланом" у Японії: що відомо наразі

Інцидент з українським "Русланом" у Японії: що відомо наразі

Ua ru
23 жовтня 2026 07:30
Пожежа на борту "Руслана" в аеропорту Тюбу: деталі інциденту FL360aero
Пожежа на літаку. Фото: FL360aero

В японському міжнародному аеропорту Тюбу 22 жовтня сталася пожежа на борту українського вантажного літака Ан-124-100 "Руслан", який належить "Авіалініям Антонова". Через надзвичайну ситуацію роботу злітної смуги довелося зупинити на 15 хвилин, після чого рейси відновили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від FL360aero.

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Інцидент у Японії з українським літаком

На території міжнародного аеропорту Тюбу 22 жовтня виникла надзвичайна ситуація за участю борту української компанії "Авіалінії Антонова". Там сталося загоряння транспортного літака Ан-124-100 "Руслан". Пожежа змусила адміністрацію летовища терміново призупинити всі операції. Тільки після проведення необхідних перевірок аеропорт знову почав приймати та відправляти пасажирські й вантажні рейси у звичному режимі.

 

Достовірної інформації про те, що саме спровокувало вогонь на борту, наразі немає. Також залишається незрозумілим, який вантаж знаходився всередині літака під час стоянки в Японії.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що німецька поліція розслідує спробу диверсії проти українського літака "Антонов" в аеропорту Лейпцига. Йдеться про випадок у серпні 2026 року, коли біля борта знайшли дрон із детонатором, через що аеродром терміново закривали, а вже після вильоту літак зіткнувся в небі з невідомим предметом.

Слідчі вже вийшли на ймовірних виконавців завдяки слідам ДНК — це люди з паспортами Росії та Латвії. У МВС Німеччини прямо заявили, що за цією атакою стоять російські спецслужби, хоча Кремль традиційно все заперечує.

Ще один тривожний інцидент стався в небі над Європою з пасажирським лайнером Austrian Airlines, який летів з Ізраїлю до Австрії. Пілотам довелося екстрено змінювати маршрут і саджати літак у Болгарії після того, як надійшло анонімне повідомлення про закладену на борту бомбу.

літак аеропорти Японія літаки інцидент
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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