Пожар на самолете. Фото: FL360aero

В японском международном аэропорту Тюбу 22 октября произошел пожар на борту украинского грузового самолета Ан-124-100 "Руслан", принадлежащего "Авиалиниям Антонова". Из-за чрезвычайной ситуации работу взлетной полосы пришлось остановить на 15 минут, после чего рейсы возобновились.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от FL360aero.

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Инцидент в Японии с украинским самолетом

На территории международного аэропорта Тюбу 22 октября возникла чрезвычайная ситуация с участием борта украинской компании "Авиалиния Антонова". Там произошло возгорание транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Пожар заставил администрацию аэродрома срочно приостановить все операции. Только после проведения необходимых проверок аэропорт снова начал принимать и отправлять пассажирские и грузовые рейсы в обычном режиме.

Антонов Ан-124 Достопримечательности в Chubu Centrair International Airport



Местоположение: Chubu Centrair International AirportClick to Open side panel for more information (Tokoname, Aichi Prefecture, Japan)



Aircraft Type: Antonov An-124 Ruslan (Heavy Strategic Airlifter / Cargo Aircraft)… pic.twitter.com/sc8cWTeHAY Читайте также: October 22, 2026

Достоверной информации о том, что именно спровоцировало огонь на борту, пока нет. Также остается непонятным, какой груз находится внутри самолета во время стоянки в Японии.

Новини.LIVE сообщали ранее, что немецкая полиция расследует попытку диверсии против украинского самолета "Антонов" в аэропорту Лейпцига. Речь идет о случае в августе 2026 года, когда у борта нашли дрон с детонатором, из-за чего аэродром срочно закрывали, а уже после вылета самолет столкнулся в небе с неизвестным предметом.

Следователи уже вышли на вероятных исполнителей благодаря следам ДНК – это люди с паспортами России и Латвии. В МВД Германии прямо заявили, что за этой атакой стоят российские спецслужбы, хотя Кремль традиционно все отрицает.

Еще один тревожный инцидент произошел в небе над Европой с пассажирским лайнером Austrian Airlines, летевшим из Израиля в Австрию. Пилотам пришлось экстренно менять маршрут и сажать самолет в Болгарии после того, как поступило анонимное сообщение о заложенной на борту бомбе.