В Боснии разбился военный вертолет: четыре человека погибли
Недалеко от города Брчко на севере Боснии и Герцеговины разбился итальянский вертолёт CH-47 Chinook, участвовавший в миротворческой операции Европейского Союза. В результате авиакатастрофы погибли четверо членов экипажа, а 11 человек получили ранения.
Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.
СМОТРИТЕ: Момент крушения итальянского военного вертолёта CH-47 Chinook в Боснии и Герцеговине сегодня. pic.twitter.com/DeyuyWx6Du— Clash Report (@clashreport) 29 октября 2026
Авиакатастрофа CH-47
По словам представителя больницы Брчко Салиха Ибрагимбеговича, в результате крушения вертолета трое из 15 членов экипажа погибли на месте, а еще один скончался позже в медицинском учреждении.
"Двенадцать человек доставили в нашу больницу. К сожалению, четвёртый человек скончался от полученных травм в больнице", — сказал он.
Известно, что никто из гражданских лиц не пострадал и гражданская инфраструктура не была повреждена.
Высокий представитель Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас отреагировала на авиакатастрофу.
"Мои мысли — с жертвами, их семьями и всеми, кого коснулась эта трагедия. Персонал EUFOR ежедневно служит на благо мира и стабильности в Боснии и Герцеговине, и их работа остается чрезвычайно важной", — отметила она.
В Министерстве обороны Боснии подчеркнули, что пока воздерживаются от дальнейших комментариев, поскольку ожидают уточненных данных, в частности о состоянии здоровья военнослужащих.
Более подробную информацию о пассажирах вертолета и обстоятельствах катастрофы планируют обнародовать после завершения расследования, которое проводят правоохранительные органы.
Как писали Новини.LIVE, 22 октября в международном аэропорту Тюбу в Японии вспыхнул пожар на украинском грузовом самолете Ан-124-100 "Руслан". Из-за инцидента взлетно-посадочную полосу временно закрыли на 15 минут.
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