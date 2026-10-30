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Главная Новости дня В Боснии разбился военный вертолет: четыре человека погибли

В Боснии разбился военный вертолет: четыре человека погибли

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30 октября 2026 13:49
Авиакатастрофа в Боснии: четверо погибших и 11 раненых GOLDZEN
Место авиакатастрофы. Фото: GOLDZEN

Недалеко от города Брчко на севере Боснии и Герцеговины разбился итальянский вертолёт CH-47 Chinook, участвовавший в миротворческой операции Европейского Союза. В результате авиакатастрофы погибли четверо членов экипажа, а 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.

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Авиакатастрофа CH-47

По словам представителя больницы Брчко Салиха Ибрагимбеговича, в результате крушения вертолета трое из 15 членов экипажа погибли на месте, а еще один скончался позже в медицинском учреждении.

"Двенадцать человек доставили в нашу больницу. К сожалению, четвёртый человек скончался от полученных травм в больнице", — сказал он.

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Известно, что никто из гражданских лиц не пострадал и гражданская инфраструктура не была повреждена.

Высокий представитель Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас отреагировала на авиакатастрофу.

"Мои мысли — с жертвами, их семьями и всеми, кого коснулась эта трагедия. Персонал EUFOR ежедневно служит на благо мира и стабильности в Боснии и Герцеговине, и их работа остается чрезвычайно важной", — отметила она.

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Пост Каллас. Фото: скриншот

В Министерстве обороны Боснии подчеркнули, что пока воздерживаются от дальнейших комментариев, поскольку ожидают уточненных данных, в частности о состоянии здоровья военнослужащих.

Более подробную информацию о пассажирах вертолета и обстоятельствах катастрофы планируют обнародовать после завершения расследования, которое проводят правоохранительные органы.

Как писали Новини.LIVE, 22 октября в международном аэропорту Тюбу в Японии вспыхнул пожар на украинском грузовом самолете Ан-124-100 "Руслан". Из-за инцидента взлетно-посадочную полосу временно закрыли на 15 минут.

Ранее во время планового тренировочного полета на севере Мичигана разбился истребитель F-16, принадлежащий Воздушной национальной гвардии Техаса. Летчик успел катапультироваться. Среди возможных причин аварии рассматривают столкновение самолета с птицей.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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