Пожежа на місці авіакатастрофи. Фото: Reuters

У штаті Флорида в США розбився приватний літак Learjet 60 із дев’ятьма людьми на борту. Повітряне судно впало поблизу жвавої дороги в окрузі Палм-Біч і вибухнуло. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Аварія сталася 1 листопада близько 12:50 у місті Грінакріс.

Про це повідомляє Associated Press, передає Новини.LIVE.

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Які причини катастрофи розглядають слідчі

Момент падіння зафіксували відеореєстратори автомобілів: літак різко знизився, врізався в землю та перетворився на вогняну кулю. На місці утворився великий кратер, а територію огорнув чорний дим.

За даними Федерального управління цивільної авіації США, літак вилетів із Техасу та прямував на Багамські острови. Під час польоту на висоті близько 11 кілометрів пілоти повідомили про турбулентність, опади й обмерзання та попросили дозволу набрати висоту. Згодом літак почав стрімко втрачати висоту. Пілот оголосив надзвичайну ситуацію та передав сигнал лиха. За даними відстеження польоту, швидкість зниження сягнула 30 тисяч футів за хвилину.

Експерт з авіаційної безпеки Стів Арройо припустив, що обмерзання та турбулентність могли вплинути на розвиток аварії. Водночас остаточні причини катастрофи поки невідомі. Їх встановлюватиме Національна рада з безпеки на транспорті США.

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Після падіння літака влада евакуювала близько 600 людей із сусіднього комплексу мобільних будинків. Дорогу поблизу місця аварії закрили до завершення необхідних робіт.

Як повідомляли Новини.LIVE, поблизу міста Брчко на півночі Боснії та Герцеговини розбився італійський військовий гелікоптер CH-47 Chinook, який брав участь у миротворчій операції Європейського Союзу. На борту перебували 15 членів екіпажу: троє загинули на місці, а ще один помер від отриманих травм у лікарні.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше пасажирський літак Flydubai, що виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, ледь не зазнав катастрофи після нападу другого пілота на командира екіпажу. Завдяки втручанню пасажирів нападника вдалося зупинити, а борт зі 180 людьми — врятувати.