Пожар на месте авиакатастрофы. Фото: Reuters

В штате Флорида в США разбился частный самолет Learjet 60 с девятью людьми на борту. Самолет упал рядом с оживленной дорогой в округе Палм-Бич и взорвался. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Авиакатастрофа произошла 1 ноября около 12:50 в городе Гринакрис.

Об этом сообщает Associated Press, передает Новини.LIVE.

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Какие причины катастрофы рассматривают следователи

Момент падения зафиксировали видеорегистраторы автомобилей: самолет резко снизился, врезался в землю и превратился в огненный шар. На месте образовался большой кратер, а территорию окутал черный дым.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет вылетел из Техаса и направлялся на Багамские острова. Во время полёта на высоте около 11 километров пилоты сообщили о турбулентности, осадках и обледенении и попросили разрешения набрать высоту. Впоследствии самолет начал стремительно терять высоту. Пилот объявил чрезвычайную ситуацию и передал сигнал бедствия. По данным отслеживания полета, скорость снижения достигла 30 тысяч футов в минуту.

Эксперт по авиационной безопасности Стив Арройо предположил, что обледенение и турбулентность могли повлиять на развитие аварии. В то же время окончательные причины катастрофы пока неизвестны. Их будет устанавливать Национальный совет по безопасности на транспорте США.

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Как сообщали Новини.LIVE, недалеко от города Брчко на севере Боснии и Герцеговины разбился итальянский военный вертолёт CH-47 Chinook, участвовавший в миротворческой операции Европейского Союза. На борту находились 15 членов экипажа: трое погибли на месте, а ещё один скончался от полученных травм в больнице.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее пассажирский самолет Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, едва не потерпел крушение после нападения второго пилота на командира экипажа. Благодаря вмешательству пассажиров нападавшего удалось остановить, а самолет со 180 людьми на борту — спасти.