Вертолёт AS-532 Cougar. Фото: Getty Images

Во вторник, 24 ноября, в центральной турецкой провинции Эскишехир разбился военный вертолёт французского производства AS-532, в результате чего погибли пять солдат. Вертолёт потерпел крушение после взлёта для учебного полёта вблизи деревни Йорукакчайыр, причины крушения пока не называются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Al Jazeera и Reuters.

Реклама

Что известно об авиакатастрофе в Турции

Во вторник в центральной провинции Турции Эскишехир потерпел крушение военный вертолёт AS-532, в результате чего погибли пять турецких солдат. Информацию о трагедии подтвердили в Министерстве обороны страны.

Вертолёт принадлежал Военно-воздушным силам Турции и выполнял учебный полёт. Известно, что в Эскишехире дислоцируется 1-я главная реактивная база ВВС, откуда и вылетел вертолёт перед падением.

"Вертолёт AS-532, принадлежащий нашим ВВС, разбился после взлёта из Эскишехира в учебных целях. Обломки вертолета обнаружены, поисково-спасательные операции продолжаются", — отмечается во вторничном заявлении министерства обороны.

Читайте также:

Место падения расположено недалеко от деревни Йорукакчайыр, ориентировочно в 15 км к западу от центра Эскишехира. На обнародованных видеозаписях из района катастрофы запечатлена работа аварийных бригад.

Пока в Министерстве обороны Турции не разглашают, что именно привело к падению вертолета.

Известно, что потерпевший крушение вертолёт AS-532 Cougar является многоцелевым двухдвигательным вертолётом, разработанным во Франции. Эта модель активно эксплуатируется вооружёнными силами различных стран мира.

Новини.LIVE сообщали, что в конце октября 2026 года на севере Боснии и Герцеговины, недалеко от города Брчко, разбился итальянский вертолёт CH-47 Chinook, участвовавший в миротворческой миссии Евросоюза. Тогда погибли четверо членов экипажа, а ещё 11 человек получили травмы.

Также 1 ноября около 12:50 произошла авиакатастрофа в американском штате Флорида. Частный самолет Learjet 60 с девятью людьми на борту упал возле оживленной дороги в городе Гринакрис округа Палм-Бич и взорвался. Все пассажиры и члены экипажа погибли.